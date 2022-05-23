По словам Максима Марченко, пророссийский контингент в Приднестровье получил задание восстановить аэродром в Тирасполе.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко назвал главную причину, почему российские оккупанты не могут восстановить аэродром в непризнанном приднестровском Тирасполе.

Свое мнение по этому поводу он высказал в видеообращении в Telegram.

"По имеющейся информации, в Приднестровье пророссийский контингент получил задание восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за много лет пребывания в Приднестровье все, что сделали российские войска – это пропили остатки военной техники и аппаратуры. Потому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом, по документам, все запчасти были в наличии", – заявил Марченко.

"Потому очередные потуги россиян обострить ситуацию в регионе были разрушены чрезвычайной коррупцией и халатностью местных начальников. Желаем им и в дальнейшем разваливать собственную армию изнутри. А мы тем временем будем вместе работать на победу", – добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты не могут восстановить работу аэродрома в Тирасполе.

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