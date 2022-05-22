В то же время российские войска продолжают находиться в повышенном состоянии боеготовности.

Российские войска на территории непризнанного Приднестровья находятся в повышенном состоянии боеготовности. Более того, они начали проверку местных вооруженных формирований.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Обстановка на Бессарабском направлении остается напряженно. РФ проверяет местное войско.

"Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредотачивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты пытаются, но не могут возобновить работу аэродрома в непризнанном приднестровском Тирасполе, потому что там все разворовали.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

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