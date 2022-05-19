Массовых перемещений личного состава и техники не выявлено.

Обстановка на территории и вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики характеризуется как стабильно напряженная.

Об этом во время брифинга сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Обстановка на территории и вокруг непризнанной Приднестровской Молдавской Республики характеризуется как стабильно напряженная. Личный состав оперативной группы российских войск находится на казарменном положении. Массовых перемещений личного состава и техники не выявлено", - отметил он.

Громов добавил, что структурные подразделения министерства обороны ПМР переведены в повседневный режим работы.

"Вместе с тем в подразделениях продолжают находиться в готовности взводные группы, которые предназначены для противодиверсионных действий", - заметил бригадный генерал.

Кроме того, он добавил, что до 25 мая в ПМР действует "красный" код террористической опасности, который был введен 26 апреля и продлен 10 мая.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

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