Из "красного" этот показатель перешел в "желтый".

В непризнанном Приднестровье снизили уровень террористической угрозы с "красного" до "желтого".

Как сообщает молдавское Newsmaker.

По данным СМИ, соответствующий приказ 5 мая подписал лидер непризнанного региона Вадим Красносельский.

"Желтый уровень" вводится изначально на 15 дней, но все меры, которые действовали во время "красного" уровня, остаются в силе. Речь идет об усиленном надзоре за стратегическими объектами, проверках на блокпостах на въезде-выезде и запрете использования дронов без специального разрешения.

Напомним, что российские оккупанты пытаются, но не могут возобновить работу аэродрома в непризнанном приднестровском Тирасполе, потому что там все разворовали.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее контроль границы с "ПМР" все же усилили.

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