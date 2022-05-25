В ПМР снизили уровень "террористической угрозы" / Фото twitter.com/LupineTravel

В непризнанном Приднестровье снизили уровень террористической угрозы с "красного" до "желтого".

Как сообщает молдавское Newsmaker.

По данным СМИ, соответствующий приказ 5 мая подписал лидер непризнанного региона Вадим Красносельский.

"Желтый уровень" вводится изначально на 15 дней, но все меры, которые действовали во время "красного" уровня, остаются в силе. Речь идет об усиленном надзоре за стратегическими объектами, проверках на блокпостах на въезде-выезде и запрете использования дронов без специального разрешения. 

Напомним, что российские оккупанты пытаются, но не могут возобновить работу аэродрома в непризнанном приднестровском Тирасполе, потому что там все разворовали.  

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти события назвали провокацией, организованной спецслужбами России. 

Читайте также:
ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование, чтобы укрепить ее стойкость
ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование, чтобы "укрепить ее стойкость"
Военный эксперт объяснил, как эскалация в Приднестровье может повлиять на войну в Украине
Военный эксперт объяснил, как эскалация в Приднестровье может повлиять на войну в Украине
Анклав типа Калининграда: эксперт раскрыл возможные планы РФ на Приднестровье
"Анклав типа Калининграда": эксперт раскрыл возможные планы РФ на Приднестровье
Эскалация в Приднестровье: что происходит в непризнанном регионе (онлайн)
Эскалация в Приднестровье: что происходит в непризнанном регионе (онлайн)
РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения - разведка
РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения - разведка

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее контроль границы с "ПМР" все же усилили.

Вас также могут заинтересовать новости: