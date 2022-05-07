В Минском районе Беларуси сегодня утром была замечена разгрузка эшелона с большим количеством военной техники ВС РБ. Всего не менее 40 единиц.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который мониторит передвижение вражеской техники по территории Беларуси, извещает о запусках ракет и т.п.
Какую именно технику разгружали:
- танки Т-72Б,
- 122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика",
- uусеничные боевые машины пехоты БМП-2,
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-2,
- "Уралы" общего назначения и бензовозы.
Также среди техники заметили эвакуационную машина БРЕМ-Ч, многоцелевой плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и его санитарную версию, бронированную. разведывательно-дозорную машина Кайман-КАС и другие.
По данным Пентагона, признаков подготовки Беларуси к нападению на Украину пока нет.
Как сообщал УНИАН, 4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
В то же время в британской разведке предположили, что Россия, скорее всего, будет стремиться раздуть угрозу, которую представляют для Украины учения белорусских войск.
К слову, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета. Запуски из Беларуси продолжаются и по сей день. Последний пуск был 3 мая.
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