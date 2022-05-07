Также замечены пассажирские вагоны для перевозки личного состава.

В Минском районе Беларуси сегодня утром была замечена разгрузка эшелона с большим количеством военной техники ВС РБ. Всего не менее 40 единиц.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который мониторит передвижение вражеской техники по территории Беларуси, извещает о запусках ракет и т.п.

Какую именно технику разгружали:

танки Т-72Б,

122-миллиметровые полковые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика",

uусеничные боевые машины пехоты БМП-2,

бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЕМ-2,

"Уралы" общего назначения и бензовозы.

Также среди техники заметили эвакуационную машина БРЕМ-Ч, многоцелевой плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ и его санитарную версию, бронированную. разведывательно-дозорную машина Кайман-КАС и другие.

По данным Пентагона, признаков подготовки Беларуси к нападению на Украину пока нет.

Как сообщал УНИАН, 4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В то же время в британской разведке предположили, что Россия, скорее всего, будет стремиться раздуть угрозу, которую представляют для Украины учения белорусских войск.

К слову, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета. Запуски из Беларуси продолжаются и по сей день. Последний пуск был 3 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: