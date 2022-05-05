В настоящее время в Беларуси не ожидается отклонений от обычных учений.

Россия, скорее всего, будет стремиться раздуть угрозу, которую представляют для Украины учения белорусских войск.

Об этом говорится в утреннем отчете британской разведки.

Информационные вбросы оккупантов нацелены на то, чтобы растянуть украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

Разведчики указывают, что переброска белорусских войск соответствует сезонным нормам, поскольку кульминация цикла зимней подготовки в Беларуси приходится на май месяц.

В настоящее время не ожидается отклонений от обычных учений, которые могут представлять угрозу для союзников и партнеров, сообщает Британия.

Что предшествовало

4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным украинского Генштаба, с целью проверки готовности к выполнению заданий по назначению, один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

В то же время в Беларуси утверждают, что соответствующие меры имеют учебный характер и не представляют угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

Вас также могут заинтересовать новости: