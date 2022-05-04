В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники.

Началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси и Генштаб ВСУ.

С целью проверки готовности к выполнению заданий по назначению, один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил республики осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

"Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстроменяющейся ситуации", - сообщает МО Беларуси.

Беларусь планирует поэтапно наращивать состав сил, "что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".

В то же время в Беларуси утверждают, что соответствующие меры носят учебный характер и не представляют угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

"В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования", - говорится в сообщении Минобороны страны.

Война в Украине: обновленные данные

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донбасса и удерживания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

На территории Донецкой и Луганской областей в течение суток, 3 мая, было отбито 12 атак врага.

В ходе боев украинские защитники уничтожили: 6 танков, 5 артиллерийских систем (три – РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники. Есть у противника потери и на других направлениях.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Вас также могут заинтересовать новости: