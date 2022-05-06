4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси.

Признаков подготовки Беларуси к нападению на Украину пока нет.

Об этом на брифинге 5 мая заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

"Нет признаков того, у Беларуси есть намерения... принять активное участие в войне против Украины, и я позволю называть это (переброской войск – ред.) учебой. Но мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намерены принимать непосредственное участие в войне", - сказал Кирби.

Что предшествовало

4 мая началась внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси. Войска республики продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным украинского Генштаба, с целью проверки готовности к выполнению заданий по назначению, один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады осуществляет перемещение из пункта постоянной дислокации в район назначения.

В то же время в Беларуси утверждают, что соответствующие меры имеют учебный характер и не представляют угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

В британской разведке предположили, что Россия, вероятнее всего, стремиться раздуть угрозу. Информационные вбросы оккупантов направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс.

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