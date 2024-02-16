Ежесуточно россияне сбрасывают десятки авиабомб на украинский город.

Россияне массова бьют по Авдеевке корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). На этом участке фронта было использовано едва ли не наибольшее количество КАБов за всю историю человечества.

Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, россияне ежесуточно сбрасывают до 80 КАБов на город.

"Такое ощущение, что это наибольшее количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества. Эти бомбы полностью уничтожают любые позиции. Все здания, сооружения после прилета одного только КАБу просто превращаются в яму. А на нас они сбрасывают по 60-80 штук за одни сутки", - отметил Жорин.

Он отметил, что, учитывая такую интенсивность авиабомбардировок, можно представить, в каких условиях в Авдеевке сегодня воюют наши бойцы.

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По словам представителя 3-й ОШБР Бородина, соотношение сил в Авдеевке остается 7 к 1 в пользу врага. По его мнению, ситуация в городе сейчас значительно сложнее, чем была в Бахмуте.

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На одном из участков в Авдеевке бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады находятся в полном окружении, сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов.

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