По словам Бородина, соотношение сил в Авдеевке остается 7 к 1 в пользу врага.

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр), которую недавно отправили в Авдеевку, выполняет задачу удержать оборонные позиции, сообщил спикер Александр Бородин в эфире телемарафона.

"Ситуация действительно критическая, враг продолжает давление. И когда я говорю "давление", это невероятное соотношение двух регулярных армий РФ, силы 7 к 1, Если сравнивать с нами. Кроме того, враг начал применять фосфор, увеличивает количество использования КАБов, он их бросает и 50, и более в сутки. Это огромное количество на такой небольшой плацдарм", - сказал Бородин.

Он также добавил, что Силы обороны уже уничтожили на этом направлении две бригады врага.

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"Ситуация очень сложная именно из-за соотношения сил и бесконечного количества ресурсов у врага. Мы уже уничтожили две бригады, но у врага постоянная поддержка идет, вместо одного уничтоженного батальона, идет другой. И нет ни одного горизонта, будто у них может что-то там закончиться - как в людях, так и в ресурсах", - пояснил спикер 3-й ОШБр.

По его словам, ситуация в Авдеевке сейчас значительно сложнее, чем была в Бахмуте. Ведь на некоторых участках фронта оборонительные действия ведутся на 360 градусов возможного поражения от врага.

"Если сравнивать критический момент в Бахмуте и сейчас, то в Авдеевке ситуация сложнее. Потому что у врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику и работали больше людьми. Здесь же это танковые атаки, вместе с пехотой, большим количеством БТР, БМП, авиации, FPV, такого в Бахмуте времен "вагнеревцев" не было. Там тоже было сложно, но здесь уже - сверхсложно", – пояснил Бородин.

Ситуация в Авдеевке ухудшается: что надо знать

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Институт изучения войны, в случае оккупации Авдеевки россияне не смогут быстро продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от города. Ведь враг понес большие потери, штурмуя город.

Ранее в 3-й ОШБр заявили, что российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска.

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