Сейчас украинские защитники пытаются прорвать это кольцо, сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов.

На одном из участков в Авдеевке бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады (далее, – ОШБр) находятся в полном окружении, сообщил заместитель командира бригады Родион Кудряшов.

"Противник действительно очень преобладает над нами. Среди военных, которые нам противостоят, есть в том числе и представители ГРУ ВС РФ, которые являются неким флагманом в давлении на город Авдеевка. Что касается ситуации в городе, в некоторых отрезках она критическая, где-то напряженная. Где – то у нас 180 градусов, где-то есть даже 360 градусов (окружение, - УНИАН). Мы пытаемся выровнять ситуацию и на данную минуту ситуация тяжелая, но контролируемая", – пояснил Кудряшов.

Он также добавил, что одна из позиций, которую занимают бойцы 3-й ОШБр, находится в полном окружении. Но у Сил обороны есть возможность раскрыть это кольцо с помощью ударно-штурмовых действий.

Видео дня

Россияне делают все, несмотря на свои потери в личном составе, технике, они забрасывают всем что есть наши оборонительные рубежи, чтобы забрать город Авдеевка. Для них это важно. Но сейчас бойцы 3 ОШБР, которые защищают Авдеевку, показывают беспрецедентный героизм.

На вопрос журналиста о смысле содержания города, Кудряшов ответил: "Я скажу как есть, 3 ОШБР – это подразделение Вооруженных сил Украины. Мы сегодня выполняем приказы, которые нам ставит наше высшее руководство. Стараемся делать это качественно и показывать результат. Мы готовы выполнять любые приказы. Сейчас приказ - оборонять город Авдеевка"

Ситуация в Авдеевке критическая: главные новости

По словам представителя 3-й ОШБР Бородина, соотношение сил в Авдеевке остается 7 к 1 в пользу врага. По его мнению, ситуация в городе сейчас значительно сложнее, чем была в Бахмуте.

РФ начала применять фосфорные боеприпасы в Авдеевке. Видео с их использованием показала 3 ОШБр.

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