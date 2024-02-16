Россияне непрерывно штурмуют завод и кроют его плотным огнем из всех видов вооружения.

Российские оккупанты продолжают поливать форсфорными снарядами Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщает 3 отдельная штурмовая бригада, которая ведет оборону города, россияне ежесуточно выпускают по предприятию десятки авиационных бомб. Кроме того, не прекращаются артиллерийские обстрелы.

"По 60 авиационных бомб - днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода. По состоянию на сейчас это - новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?", - отмечают воины.

Вместе с тем, в бригаде отмечают, что подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери.

Авдеевка сейчас - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 16 февраля, Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал сообщение, в котором рассказал, что по состоянию на 23:00 15 февраля ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.

Российские оккупационные войска стянули в Авдеевку Донецкой области элитные войска. Об этом рассказал командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай "Абдула" Волохов.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что судьба Авдеевки решится в следующие 48 часов.

По данным ISW, российские оккупанты проводят тактическое окружение города Авдеевка в Донецкой области. Это может создать условия, которые заставят Вооруженные Силы Украины оставить свои позиции, однако наши войска оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

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