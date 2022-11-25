Только в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей.

Украине угрожает новая "партия" российских ракет. По состоянию на 25 ноября на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей в Черном море, а также 9 кораблей страны-агрессора в Средиземном.

Как сообщили в командовании ВМС ВСУ, общий залп - 76 ракет. Кроме этого, РФ продолжает использовать проход Керчь-Еникальского пролива в своих интересах.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Азовскому морю 18 гражданских судов, из них 3 судна двигалось из пролива Босфор, к Черному морю – 36 судов, из них 5 – продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - сообщили в ВМС.

Ракетные атаки РФ: новый массированный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия запустила много ракет по Украине. Под ударами оказались Киев и несколько областей. Известно, что пуски ракет осуществили бомбардировщики стратегической авиации врага.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555,"Калибр". Украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге. Как отметил Владимир Зеленский, новым ударом РФ доказала всем, что является спонсором терроризма.

Вечером, после ракетного удара РФ, Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН. Украина предложила Совбезу принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

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