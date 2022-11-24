Украина предлагает Совбезу принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совбеза ООН, созванном из-за массированного ракетного удара РФ по Украине. Он призвал участников заседания поддержать украинскую формулу мира и осудить российскую агрессию.

Как отметил Зеленский во время своего выступления, Украина предлагает, чтобы Совбез принял резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

"Необходима реакция всех, кто поддерживает Устав ООН. Необходимо обеспечить безопасность Украины, Европы и всех народов, страдающих от последствий этой агрессии", – подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, Россия не предлагает миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Он добавил, что любые российские формулы не предусматривают ничего другого и призвал поддержать украинскую формулу мира.

"Что вам сейчас может сказать представитель государства-террориста? Что от их ракет не страдают мирные люди? Все очевидно. Все слишком очевидно. Я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни! Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с Разделом 7 Устава ООН", – добавил Зеленский.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. 23 ноября 2022 года РФ в очередной раз обстреляла Украину, после чего без света остался ряд регионов.

По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, в Вышгороде вражеская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли три человека, а 20 получили ранения.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что у Украины есть две недели до следующей массированной ракетной атаки со стороны РФ.

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