Украина подтвердила, что Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомные электростанции были повторно подключены к сети.

Все украинские атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии.

Как говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси, Украина подтвердила, что Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая атомные электростанции были повторно подключены к сети и работают для выработки электроэнергии для нужд страны.

На Чернобыльской АЭС также было восстановлено электроснабжение. Внешнее подключение украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к электросети было восстановлено через день после того, как оно было отключено.

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Сегодня Генеральный директор Гросси отдельно сообщил, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в Чернобыль, в том числе в Зону отчуждения, созданную вокруг АЭС после аварии 1986 года. Миссия поможет проложить путь к модернизации и усовершенствованию систем ядерной безопасности станции.

МАГАТЭ объявило, что вскоре направит такие миссии на Ровненскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую площадки по запросу Украины. Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Россия пытается остановить украинские АЭС. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет будут включать на 2-3 часа.

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