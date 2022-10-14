Ракеты оккупантов сбиты во время массированного обстрела Украины.

Украинский зенитчик за два дня уничтожил четыре крылатые ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг". Отмечается, что сбивание было 10-11 октября - за два дня массированного ракетного обстрела Украины.

"Ярослав уничтожил четыре крылатые ракеты оккупантов меткими выстрелами из ПЗРК "Игла". Он – воин зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования "Юг".

Видео дня

В командовании цитируют этого украинского воина: "Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным умом провести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал спуск — ракета вышла".

Зенитчик рассказывает, как быстро перезаряжает ПЗРК, отсоединит пусковой механизм и так далее, чтобы быстро работать по целям.

В службе по связям с общественностью сообщают, что за такую меткость и профессионализм Ярослав будет достойно поощрен военным руководством.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Взрывы были на Киевщине, западной Украине и многих областях и населенных пунктах. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

11 октября РФ осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины. Страна-террорист второй день подряд продолжала массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. 12 октября обстрелы не прекратились.

Сегодня, 13 октября, рашисты обстреляли Николаев под завалами пятиэтажки оказались люди. Утром спасателям удалось достать 11-летнего мальчика, который 6 часов находился под обломками дома. Вечером стало известно, что сердце ребенка остановилось. Кроме этого, сегодня РФ била по Западной Украине вечером ударила по Харькову.

Вас также могут заинтересовать новости: