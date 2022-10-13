Вечером в четверг, 13 октября, Россия в очередной раз атаковала Украину. В нескольких регионах на западе Украины прогремели взрывы. В частности, речь идет о Львовской и Тернопольской областях.
Взрывы на Львовщине подтвердил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"Львовская область: работала ПВО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях! Опасность сохраняется", – написал он.Видео дня
О звуках взрывов в Тернопольской области сообщили очевидцы в соцсетях. При этом Telegram-каналы опубликовали видео.
Обновлено. Позже глава ОВА Владимир Труш сообщил следующее:
"Жители Тернопольщины могли слышать взрывы. Работали силы противовоздушной обороны на Чертковщине. На место выехали специалисты. О последствиях сообщу со временем".
Глава Черновицкой ОВА Запаранюк заявил, что над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Об угрозе ракетных ударов местных жителей также предупредил глава Ивано-Франковской ОВА.
Накануне в сети появилась информация о запуске четырех ракет типа "Калибр" с Черного моря.
Воздушная тревога при этом была объявлена почти по всей Украине, кроме временно оккупированного Россией Крыма.
Массированная атака России 10 октября
В понедельник, 10 октября, Россия запустила по Украине более 100 ракет.
Сообщалось, что после массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.
Также стало известно, что вследствие обстрелов Украины российскими оккупантами 10 октября погибли 20 человек.