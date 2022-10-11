Страна-террорист второй день подряд продолжает массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Российская Федерация в течение сегодняшнего дня осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Россия не останавливается в своих попытках разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. По данным ГСЧС, в эти сутки уже зафиксировано 33 обстрела. Враг продолжает тратить десятки ракет ценой в сотни миллионов долларов на то, чтобы украинцы день-два побыли без света. Но мы едины и мы выстоим", - написал он.

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Также он добавил, что во время вчерашних обстрелов были обесточены 3900 населенных пунктов, уже сейчас энергетикам и спасателям удалось восстановить электроснабжение в большинстве регионов.

"В 3800 населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью запитан Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы для обеспечения энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней", - написал он.

Шмыгаль снова обратился к украинцам с просьбой ограничить потребление электроэнергии в часы пик.

"С 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы. Вчера украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно уменьшили потребление электроэнергии в среднем на 10%. Спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу энергостабильность", - написал он.

Также премьер добавил, что в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет никакой необходимости ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас существует", - отметил Шмыгаль.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, за сегодня в небе над различными областями Украины было уничтожено уже минимум 18 российских ракет.

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