Гломба прикрывал от воздушного нападения позиции батальона на Запорожье, которые располагались вблизи села Малая Токмачка.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" стрелку-зенитчику Роману Гломбе из Ивано-Франковщины.

19-летний солдат срочной службы запорожского 9 полка оперативного назначения Национальной Гвардии Украины с позывным "Бандит", которого прозвали "Запорожским мстителем", имеет на счету уже шесть сбитых российских самолетов, сбитых с помощью ПЗРК "Игла".

Как сообщили на сайте Офиса президента Украины, Роман Гломба прикрывал от воздушного нападения позиции батальона на Запорожье, которые располагались вблизи села Малая Токмачка.

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За время службы военный поразил семь целей. Среди них шесть вражеских самолетов и крылатая ракета.

29 июля он получил звание "Герой Украины". Президент Зеленский своим Указом присвоил звание Героя Украины солдату Роману Гломбе "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу". Военный стал первым в истории срочником, отмечен званием Героя Украины.

Справка УНИАН. Су-25 - разработанный в СССР в 70-х годах штурмовик Су-25 активно используется Вооруженными силами Украины и армией РФ. Несмотря на свой возраст, он остается достаточно эффективной машиной, созданной исключительно для ударов по наземным целям.

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