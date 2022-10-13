Глава ОВА призвал местных оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Город снова страдает от вражеских обстрелов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг наносит удары по областному центру", - отметил он.

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Глава ОВА призвал местных оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов на своей странице в Telegram сообщил, что в некоторых районах города уже есть проблемы со светом. Он рассказал о минимум двух "прилетах".

Война в Украине: что известно о новых вражеских "прилетах"

Как сообщал УНИАН, этой ночью враг массированно обстрелял Николаев. Известно о попадании в пятиэтажный жилой дом. Под завалами нашли тела двух погибших.

Виталий Ким сообщил, что из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве спасатели достали также и 11-летнего мальчика. Впоследствии стало известно, что найдено еще одно тело под завалами остаются люди.

Также сегодня Россия атаковала запад Украины, взрывы прогремели во Львовской и Тернопольской областях. На Львовщине "прилет" был по военному объекту.

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