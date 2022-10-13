На видео, которое днем публиковала ГСЧС, мальчик обнял отца, в больнице сердце ребенка остановилось.

В Николаеве погиб мальчик, которого достали из-под завалов обстрелянной оккупантами пятиэтажки. 11-летний ребенок провел под обломками дома 6 часов. Мальчик умер в больнице.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Мальчик, которого достали, умер", - отметил он.

Видео дня

По словам Кима, ребенка привезли на диализ в областную больницу, и там у него произошла остановка сердца.

На видео, которое в своем Telegram опубликовала ГСЧС, можно было увидеть, как отец радовался освобождению сына из-под завалов. Напуганный ребенок обнимал папу, все надеялись, что мальчик выживет.

Обстрел Николаева: Что известно о новом военном преступлении РФ

Как сообщал УНИАН, этой ночью враг массированно обстрелял Николаев полностью разрушен пятиэтажный жилой дом. В результате удара погибло 4 человека.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве достали 11-летнего мальчика. Он провел под обломками 6 часов, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

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