В пятиэтажке два верхних этажа разрушены полностью, остальные - под завалами.

Ночью враг массированно обстрелял Николаев, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"После первой ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены полностью, остальные - под завалами. На месте работают спасатели. Вся информация о последствиях - утром", - сообщил он.

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Контрнаступление ВСУ на юге - что известно

Украинские военные продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

12 октября спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

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