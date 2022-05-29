По его словам, очень важно, чтобы руководство Украины не шло ни на какие уступки агрессору в контексте территориальной целостности и суверенитета страны ради "сохранения лица" Путина.

То, что Россия потерпит поражение в Украине, абсолютно нет никакого сомнения. Но война будет долговременная, непростая, кровавая.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности заявил украинский генерал.

"То, что Россия не победит, – это однозначно. Потому что на нашей стороне 43 государства, а против нас – одна Россия. Но когда это будет? Увидим. Нам нужно настраиваться на большую борьбу. Но если не будет измены, Украина выиграет и вернет свои территории, а может, даже и больше", - подчеркнул военный.

По его словам, очень важно, чтобы руководство Украины не шло ни на какие уступки агрессору в контексте территориальной целостности и суверенитета страны ради "сохранения лица" Путина.

"Это будет неправильно. Нельзя давать негодяю, убийце, насильнику возможность "сохранить лицо", о чем говорили с самого начала и наши аналитики, а недавно и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон-УНИАН). В этом смысле я абсолютно поддерживаю президента (Владимира Зеленского-УНИАН) в его оценке, что это заявление дискредитирует Украину и тех жертв, которые у нас уже есть", - отметил генерал.

Как сообщал УНИАН, 25 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

Президент Владимир Зеленский жестко ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны.

"Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а в 1938-й. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал он.

Раньше издание Politico сообщило некоторые западные лидеры, от Франции к Германии и Италии, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости", пишет Politico. Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Зеленский рассказывал, что Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая Киеву пойти на уступки суверенитета ради сохранения лица Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: