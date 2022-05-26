Он также упомянул статью New York Times, в которой Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы и уступить территорию России.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, тест которого публикует президентский сайт.

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал президент Украины.

"Кстати, в реальном 1938 году, когда семья Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - добавил Зеленский.

Он также упомянул статью New York Times, в которой Украине советовали пойти на тяжелые компромиссы.

"Возможно, в New York Times в 1938 тоже писали что-то подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год", - добавил украинский президент.

Кроме того, как сообщает Голос Америки, на Западе также остро раскритиковали Киссинджера, "предложившего Украине поменять территории на мир". В частности, президент Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас считает, что предложение Киссинджера не выгодно ни Украине, ни России.

"В Давосе Генри Киссинджер выступил за возвращение к предыдущему статус-кво. Вероятно, до ситуации февраля 2022 года. Скорее всего, это будет отвергнуто Украиной, потому что слишком многое нужно отказаться. И Путиным — потому что это мало дает России. Все это свидетельствует о продолжительной войне", - отметил американский эксперт.

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