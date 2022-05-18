Ряд европейских политиков предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету для "сохранения лица" президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом в интервью НВ заявил советник главы Офиса президента и член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк.
"В целом эти заявления не только господина Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества немного странные... Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в одном виде. Во-вторых, любая уступка РФ будет означать Минск-3, а следовательно отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркнул Подоляк.
По его словам, любая уступка России спровоцирует ее выдвинуть другие претензии и требования к Украине.
"Мне на 83 день войны вообще непонятно, почему в Европе еще появляются такие мысли... Они, вероятно, хотят вернуться к привычным для них правилами ведения бизнеса с РФ, но, мне кажется, что всего этого уже не будет, потому что зафиксированы военные преступления РФ в большом масштабе", – выразил мнение Подоляк.
По его словам, Европа должна "более корректно" относиться к тому, как должна закончиться эта война.
"Это не должны быть уступки России. Это должны быть только приоритеты Украины", – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 13 мая в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, чтобы сохранить лицо президенту России Владимиру Путину, предлагал Украине частично пойти на уступки по поводу суверенитета.