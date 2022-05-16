США считают, что конфликт будет решен дипломатическим путем.

Некоторые западные лидеры, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на западных официальных лиц.

"Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров от Франции до Германии и Италии сделать вывод, что некогда немыслимая победа Украины теперь вполне возможна", - пишет издание.

Несмотря на то, что Европа поддерживает Украину, одновременно она опасается того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "унижением" России, что, в свою очередь, вызовет новые проблемы.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости". Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Так, недавно Эммануэль Макрон Олаф Шольц заявляли, что Украина сама должна определить условия прекращения боевых действий, но лучше это сделать как можно быстрее. О том, что пришло время подумать о мирном соглашении, говорил и премьер-министр Италии Марио Драги: "Мы договорились, что должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, но также начать спрашивать, как строить мир".

Издание отмечает, что призывы европейских лидеров к переговорам с Россией противоречат политике США, где считают, что Украина может одержать победу в войне.

В Госдепартаменте заявили, что США считают, что конфликт будет решен дипломатическим путем. Но при этом намерены максимально укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы потом на переговорах она имела больше рычагов воздействия.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 говорил, что Макрон предлагал Украине "пойти на определенные уступки по суверенитету", чтобы помочь Путину "сохранить лицо".

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