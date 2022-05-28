По его мнению, российский диктатор создал государство, в котором важные решения принимает только он.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему хочет сесть за стол переговоров именно с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, все остальные представители страны-агрессоры ничего не решают.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время интервью нидерландскому изданию Nos.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным – УНИАН) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому не важно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди – они никто, к сожалению", - заявив Зеленський.

Украинский лидер уверен, что Путин сядет за стол переговоров, когда Украина отбросит Россию на позиции 23 февраля. Он будет вынужден пойти на этот шаг, понимая поражение на поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть захваченные Россией территории за последние три месяца. После этого возможен возврат к переговорам.

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