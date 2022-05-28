Украинские беженцы могут не захотеть возвращаться домой, если пойти на территориальные уступки России.

Государства, которые предлагают Украине пойти на территориальные уступки России, должны быть готовы пожизненно содержать украинских беженцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тем, кто предлагает Украине закончить войну, согласившись на территориальные уступки и новую линию кровавого разграничения, предлагаю создать общий фонд, чтобы содержать 13 миллионов вынужденных переселенцев. Пожизненно. Потому что никто не захочет возвращаться в свои дома, пока рядом стоит русский варвар", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 25 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

Президент Владимир Зеленский жестко ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны. "Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а в 1938-й. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал он.

Раньше издание Politico сообщило некоторые западные лидеры, от Франции до Германии и Италии, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости", пишет Politico. Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что французский президент Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая Киеву пойти уступки суверенитета ради сохранения лица Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: