Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Украинским военным придется покинуть Северодонецк.

Об этом в эфире телеканала ДОМ заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Придется отводить ребят. Не надо разводить "зраду" - никто не бросает наших ребят. Никто не допустит окружения", - уверил Гайдай.

Он добавил, что находится на разбитых позициях "не имеет смысла": "Потому что с каждым днем количество погибших на оккупированных территориях может расти".

Гайдай подтвердил, что решение по отводу войск уже принято.

На передовой в Северодонецке сейчас находятся и бойцы ВСУ, и Нацгвардия.

"Они получили уже команду отходить на новые позиции, в новые укрепленные районы. И оттуда уже нормально и полноценно вести боевые действия. И соответственно, наносить урон врагу", - сказал он.

Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Как захват Северодонецка повлияет на ход войны

По мнению экспертов из Института изучения войны, оккупация города не станет важным поворотным моментом в войне. ВСУ выполнили основную задачу в боях – вымотали ресурсы врага.

Бои за Северодонецк, вероятно, ослабили общие возможности русских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления.

Из-за чего россиянам, например, не хватит сил напрямую штурмовать Славянск.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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