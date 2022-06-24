Украинским войскам в течение нескольких недель удавалось стягивать в этот район значительное количество российских наступательных ресурсов.

Потеря Украиной Северодонецка не станет важным поворотным моментом в войне. ВСУ выполнили основную задачу в боях - вымотать ресурсы врага.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинским войскам в течение нескольких недель удавалось стягивать в этот район значительное количество российского личного состава, оружия и техники, что, вероятно, ослабило общие возможности российских войск, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления", — считают аналитики.

Из-за чего русским, например, не хватит сил напрямую штурмовать Славянск.

"Потеря Северодонецка — это потеря для Украины в том смысле, что любая территория, захваченная российскими войсками, — это потеря, но битва за Северодонецк не станет решающей победой России", — убеждены в ISW.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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