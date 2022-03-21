На Черниговщине украинские военные уничтожили два "Камаза" оккупантов / фото Оперативное командование "Север"
На Черниговщине украинские военные уничтожили два "КамАЗа" оккупантов с боеприпасами и провиантом.
Об этом сообщает Оперативное командование"Север".
"Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два "КамАЗа" - минус. Силы сопротивления Черниговщины работают", - отметили в командовании.
Уничтоженные машины показали на фото.
На Черниговщине украинские военные уничтожили два "КамАЗа" оккупантов / фото Оперативное командование "Север"
Как УНИАН сообщал ранее, 20 марта на Черниговщине ВСУ уничтожили новую "порцию" оккупантов вместе с техникой и показали фото.