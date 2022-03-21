Силы сопротивления Черниговщины работают.

На Черниговщине украинские военные уничтожили два "КамАЗа" оккупантов с боеприпасами и провиантом.

Об этом сообщает Оперативное командование"Север".

"Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два "КамАЗа" - минус. Силы сопротивления Черниговщины работают", - отметили в командовании.

Уничтоженные машины показали на фото.

Как УНИАН сообщал ранее, 20 марта на Черниговщине ВСУ уничтожили новую "порцию" оккупантов вместе с техникой и показали фото.

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