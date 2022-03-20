Противники уничтожены на одном из направлений Черниговской области, отметили в оперативном командовании "Север".

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную "порцию" российских оккупантов вместе с техникой на Черниговщине.

Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Север" и опубликовал фото уничтоженной техники противника.

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговской области. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля российские войска рано утром ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля до 20 марта ориентировочно составили 14,7 тыс. человек.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что сейчас в Украине фронт практически замер, поскольку сторонам не хватает сил для реального перелома ситуации.

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