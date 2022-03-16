Боезапасов и солярки у оккупантов тоже не хватает.

В Службе безопасности Украины отмечают, что у российских захватчиков в Украине нет еды и воды, а сухпаек уже делят на двоих.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, об этом свидетельствуют новые записи разговоров, перехваченные Службой.

"Еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет", - жалуется своей жене российский оккупант, рассказали в СБУ.

Она отвечает, что у них все плохо, ведь исчезли "пепси-кола", "зара" и "бершка".

"И для нее отсутствие "пепси" - не менее болезненная тема, чем то, что ее муж на войне в Украине убивает гражданских и вполне вероятно, что здесь и погибнет. "Умом Россию не понять", но нам это и не нужно. Нам надо отстоять свою землю! Что мы и делаем! Вместе победим!",- отметили в СБУ.

Ранее в сеть попали кадры, свидетельствующие, что российских военных отправили воевать против Украины с сухпайками, срок которых истек еще в 2015 году.

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