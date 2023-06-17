Также президент отметил страны, которые помогают Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военных за продвижение вперед на Востоке, а также за стойкость и мужество.

Об этом он сказал во время традиционного вечернего видеообращения. Кроме того, по словам главы государства, за эту неделю партнеры Украины сделали новые шаги для поддержки государства.

В частности, как отметил Зеленский, США предоставили очередной весомый пакет военной помощи: ПВО, артиллерия, снаряды для HIMARS, противотанковое оружие, бронетехника.

Кроме того, Нидерланды предоставили новый пакет, который "усилит наш воздушный щит". "Совместная работа Нидерландов, США, Дании, Великобритании по закупке ракет для ПВО спасет тысячи наших людей", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил Германию за доставку техники, за готовность предоставлять Украине ракеты для Patriot, а Италию – за реализацию оборонных договоренностей, Данию - за готовность оперативно работать, чтобы коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны общей победой.

Президент Украины поблагодарил Данию и Норвегию за усиление нашей артиллерии, потому что именно от нее "зависит движется ли свобода вперед". Он отметил, что Швеция предоставила Украине уже 12-й пакет помощи и показывает реальную готовность начать подготовку наших пилотов для полетов на современных истребителях. Зеленский отметил лидерство Великобритании в помощи и поддержке Украины, предоставлении нашим ВСУ дальнобойных ракет.

Президент поблагодарил все страны-участницы "Рамштайна", очередное заседание которого состоялось на этой неделе, за неизменную конструктивность.

Также отметил помощь всех тех международных организаций и стран, которые помогают преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС.

Зеленский отметил, что сейм Польши принял резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО.

"Правильный сигнал в правильное время. Когда готовим содержательное наполнение для саммита в Вильнюсе", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что парламент Люксембурга принял решение, которым признается Голодомор как геноцид украинского народа. "Он стал 26 государством, которое официально признало Голодомор геноцидом", - сказал Зеленский.

Подмумки Рамштайн-13

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал после заседания Контактной группы по вопросов обороны Украины ("Рамштайн-13"), которое проходило в Брюсселе (Бельгия), как страны вызвались оказать Украине помощь. В частности, Канада обязалась выделить еще $500 млн на пакет поддержки для Украины. Он будет включать более 200 критически важных ракет противовоздушной обороны, которые помогут защитить небо Украины.

Также США, Великобритания, Дания и Нидерланды сделали денежные взносы на закупку дополнительных зенитных ракет ПВО для Украины.

Норвегия и Германия объявили о многолетних пакетах. Дания объявила о своем собственном пакете на почти на $2,6 млрд на военную помощь на период до 2024 года включительно.

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