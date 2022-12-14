Удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и по позициям ЗРК врага.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов.

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов", - говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления и восемь районов сосредоточения личного состава врага.

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Успехи ВСУ на фронте: что известно

По состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

Воины Грузинского легиона ликвидировали штурмовую группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута на Донетчине. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

Российские военные продолжают массово гибнуть в Украине. В частности, на днях на Донбассе ВСУ ликвидировали более 100 захватчиков.

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