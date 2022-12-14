Потери российских оккупантов в Украине пересекли очередную границу / фото facebook.com/mod.mil.rus

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. 

Как говорится в сводке, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, в войне против Украины Россия потеряла: 

Видео дня
  • танков ‒ 2970 (+4);
  • боевых бронированных машин ‒ 5937 (+7);
  • артиллерийских систем – 1931 (+0);
  • РСЗО – 404 (+0);
  • средств ПВО – 211 (+0);
  • самолетов – 281 (+0);
  • вертолетов – 264 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
  • крылатых ракеты – 592 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4562 (+13);
  • специальной техники – 171 (+1).
Потери российских оккупантов в Украине пересекли очередную границу / инфографика УНИАН

Потери РФ в Украине – последние новости

В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей.

11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными.

Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

12 декабря стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.

13 декабря снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе.

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