Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Как говорится в сводке, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.
Кроме этого, в войне против Украины Россия потеряла:
- танков ‒ 2970 (+4);
- боевых бронированных машин ‒ 5937 (+7);
- артиллерийских систем – 1931 (+0);
- РСЗО – 404 (+0);
- средств ПВО – 211 (+0);
- самолетов – 281 (+0);
- вертолетов – 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
- крылатых ракеты – 592 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4562 (+13);
- специальной техники – 171 (+1).
Потери РФ в Украине – последние новости
В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей.
11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными.
Из-за значительного количества раненых оккупационные власти Луганщины передали под нужды российских военных больницы в двух городах.
12 декабря стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.
13 декабря снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе.