Точечным ударом защитники Украины уничтожили личный состав захватчиков и военную технику.

Российские военные продолжают массово гибнуть в Украине. В частности, на днях на Донбассе ВСУ ликвидировали более 100 захватчиков.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, такой результат стал возможным благодаря сотрудничеству украинского подполья и военных. Точечным ударом защитники Украины уничтожили личный состав рашистов и военную технику.

Отмечается, что причастным к победе в войне с рашистами может стать каждый.

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"Если вам известно, где расположен склад врага или командный пункт, то вы можете анонимно сообщить нам координаты по ссылке",- говорится в сообщении.

Кроме того, активисты напомнили, что продолжается охота на "вагнеровцев". Местное население временно оккупированных территорий просят передавать данные о размещении скопления преступников, которые называют себя "частной армией".

Война в Украине: потери РФ

Как писал УНИАН, ВСУ продолжают "крошить" оккупантов. Так, по состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки.

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