Эту операцию воины посвятили своему погибшему побратиму.

Воины Грузинского легиона ликвидировали штурмовую группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута на Донетчине. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

На видео с поля боя видно, что "вагнеровцы" шли на штурм группой в составе примерно десятка человек. Впрочем, грузинские добровольцы устроили им "теплый прием".

В результате успешной атаки группу "вагнеровцев" удалось ликвидировать в полном составе. Тела захватчиков лежали рядом. Документов с ними не было.

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Воины отметили, что провели эту операцию в память о погибшем под Бахмутом побратиме Джамбулате Хоперии.

Ситуация в Бахмуте: как оккупанты штурмуют город

С августа 2022 года продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отражает атаки россиян.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.

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