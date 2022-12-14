Воины Грузинского легиона ликвидировали штурмовую группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута на Донетчине. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.
На видео с поля боя видно, что "вагнеровцы" шли на штурм группой в составе примерно десятка человек. Впрочем, грузинские добровольцы устроили им "теплый прием".
В результате успешной атаки группу "вагнеровцев" удалось ликвидировать в полном составе. Тела захватчиков лежали рядом. Документов с ними не было.
Воины отметили, что провели эту операцию в память о погибшем под Бахмутом побратиме Джамбулате Хоперии.
Ситуация в Бахмуте: как оккупанты штурмуют город
С августа 2022 года продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отражает атаки россиян.
9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.
В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.