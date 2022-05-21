Несколько зарубежных команд уже прибыли в Украину, чтобы помочь с разминированием.

По самым оптимистичным прогнозам Украине необходимо 5-7 лет для разминирования всей территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

"Сейчас мы оцениваем, что загрязнена территория около 300 тысяч квадратных километров. Это в десятки раз большее количество чем имеет международный опыт. Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования, по самым оптимистичным прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования, – отметила Мэри Акопян.

По ее словам, с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, на территории Украины обезврежено почти 114 тысяч взрывоопасных предметов, среди которых около 2 тысяч - авиационные бомбы.

Она также отметила, что несколько зарубежных команд уже прибыли в Украину и со следующей недели они начнут работу в разных регионах страны.

"Создан Международный центр по гуманитарному разминированию. Собственно целью основания этого центра является, в том числе, и привлечение международной помощи: профессиональной, технической и финансовой. Уже почти 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине", – сказала заместитель министра.

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