Противник проводит разминирование припортовой инфраструктуры.

Российские оккупанты пытаются восстановить работу порта в заблокированном Мариуполе.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры", — отметили в Генштабе.

Другие подробности в Генштабе не сообщили.

Война в Украине:

Войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Российские власти назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", в частности, для "денацификации" нашего населения.

После продолжительных боев врагу удалось заблокировать Мариуполь. Город практически стерт с лица земли.

Для украинцев, которые не являются сторонниками российской власти, оккупанты создали фильтрационные лагеря.

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