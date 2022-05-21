Российские оккупанты пытаются восстановить работу порта в заблокированном Мариуполе.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
"В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры", — отметили в Генштабе.
Другие подробности в Генштабе не сообщили.
Война в Украине:
Войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Российские власти назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", в частности, для "денацификации" нашего населения.
После продолжительных боев врагу удалось заблокировать Мариуполь. Город практически стерт с лица земли.
Для украинцев, которые не являются сторонниками российской власти, оккупанты создали фильтрационные лагеря.
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