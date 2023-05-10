Животное находится в особых отношениях со своим фронтовым побратимом.

По сети "гуляет" ролик, который в очередной раз доказывает, что наши бойцы милосердны не только к врагу. Часто на фронте они становятся новыми хозяевами для четырехпалых любимцев.

Так, в кадре засветился боец ВСУ с маленьким "котенком-главнокомандующим": животное с комфортом разместилось на голове своего побратима, зная, что может ему доверять.

Смешным роликом солдат не только умилил украинцев, но и наполнил сердца граждан надеждой.

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"Победа будет за нами, это без сомнений. Верьте в ВСУ, верьте в Нацгвардию", - отметил он.

Теплое отношение ВСУ к животным - последние случаи

Напомним, что 23 апреля украинцев насмешили игры украинских бойцов с лисой. Животное в окопах пыталось стащить у ВСУ лопату, однако его "поймали" с поличным. Вместо сурового выговора наши бойцы организовали со зверюшкой перетягивание лопаты.

Также недавно сеть поразили фотографии мужчины с котом. Он обнимал животное во время поездки в поезде.

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