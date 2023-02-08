Уже в январе кот вместе с подразделением переехал под Бахмут.

На днях сеть облетело трогательное фото военного ВСУ с котом на руках в одном из вагонов поезда Краматорск-Киев.

Как узнало издание "УП. Жизнь", кота нашли артиллеристы, которые вели бои на Херсонском направлении. Уже в январе кот вместе с подразделением переехал под Бахмут.

Военные лечили животному глаза, но оставаться с защитниками ему было все же опасно. В столице коту нашли новую семью.

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Забрал его с фронта в Киев 57-летний боец с позывным "Дядя Федя". Фото сделали, когда боец взял кота на руки и заснул.

"Сейчас Том живет в замечательной семье в Киеве вместе с двумя другими фронтовыми котами, которых привезли еще в 2016 году из зоны АТО", - рассказала новая хозяйка Татьяна. По ее словам, сейчас усач проходит лечение и набирается сил.

Война в Украине - хронология событий

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

Сейчас активные бои идут в основном на Донецком направлении.

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