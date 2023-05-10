Теперь виной всему, по логике пропагандистов, оказалась "несогласованность действий" между российскими оккупантами.

Российские пропагандисты пытаются оправдать побег 72-й бригады ВС РФ из-под Бахмута и, в связи с этим, разгром украинскими военными позиций "вагнеровцев". Так, пропагандистка из рашистского пула Анастасия Кашеварова, выдала в своих соцсетях примечательный "инсайд", в котором в побеге 72-й бригады косвенно обвиняют уже самих "вагнеровцев".

Виной всему, по логике Кашеваровой, теперь оказалась "несогласованность действий" между российскими оккупантами. "Вагнер" якобы отошел с того фланга из-за прорыва в другом месте, а 72-я бригада РФ этого якобы не знала. В итоге ВСУ продвинулись на 3 км.

Пропагандистка возмущена, что всей правды ей не удалось узнать, так как каждый катит бочку на оппонента. Вместе с тем она подтверждает, что такие ситуации в рядах оккупантов случаются постоянно. По ее словам, у них нет единого командования, а силы не могут договориться друг с другом.

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"Мы воевать нормально будем? Или линейку на фронт отправить, чтобы уже раз и навсегда выяснили у кого больше?" - истерит Кашеварова.

72-я бригада РФ сбежала из-под Бахмута - главное

Накануне главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин пожаловался на плачевное положение оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, 72-я бригада "про*рала три квадратных километра", на котором у него "погибло около 500 человек".

Он предупредил, что рубежи не удастся удержать, "если фронт посыпится".

3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила побег оккупантов, опубликовав зрелищные кадры разгрома позиций "вагнеровцев". Тогда сообщалось, что "за двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах города штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 - на полпути к предварительно упомянутым (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди всех них были и вагнеровцы.

Кроме того, штурмовики ВСУ заявили, что по состоянию на 9 мая 2023 года у них уже было 5 пленных россиян. Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов из БК врага, минометы и не один БМП.

Согласно утренней сводке Генштаба, российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там россияне провели 46 атак. Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

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