В акваторию Черного моря вышел фрегат "Адмирал Эссен".

В Украине уровень ракетной опасности стал красным - Силы обороны увидели в Черном море опасный фрегат России с "Калибрами".

Речь идет о корабле "Адмирал Эссен", который держит наготове восемь упомянутых ракет, акцентирует ведомство.

Там заявили, что Россия провела тревожную ротацию: вместо малого ракетного катера на боевое дежурство выведен носитель "Калибров".

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"Уровень ракетной угрозы - высокий!",- отмечают в Силах обороны.

Что известно о корабле "Адмирал Эссен"

Это второй фрегат проекта 11356Г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", находящийся на вооружении Черноморского флота РФ. Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ РФ. 7 ноября 2014 года его спустили на воду. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс". 24 февраля 2022 года он атаковал гарнизон на острове Змеиный (Одесская область). В марте 2022 года участвовал в обстрелах Одессы.

Какой была утром акватория Черного моря

Утром 20 января в акватории Черном море находилось два корабля вражеского флота, среди которых - малый ракетный катер с ракетами "Калибр" на борту. В Азовском море на боевом дежурстве был один корабль РФ.

Также говорилось, что враг упорно продолжает бесполезные штурмы позиций ВСУ на левобережье Днепра, но украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма и наносят потери оккупантам. За минувшие сутки на левом берегу ликвидировано 18 оккупантов, две пушки, миномет, моторная лодка, наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки врага, а также - самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка". Также на лом была пущена реактивная система залпового огня "Град" - российскую РСЗО поразили с помощью ракетного комплекса HIMARS.

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