Объявлена тревога по всей территории страны.

В четверг, 14 декабря, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности сообщают в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 14:09 военные написали, что был зафиксирован взлет российского МиГ-31К Воздушно-космических сил России с аэродрома Саваслейка (Нижегородской области). Уже впоследствии они сообщили о возможных пусках ракет из района Липецкой области.

В 14:21 Воздушные силы сообщили, что россияне осуществили пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области. "Вся Украина - ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - призвали они украинцев.

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Обновлено в 15:00: Военные сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К. В то же время активность российской тактической авиации на юге и востоке остается, есть угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 14:56: В Киевской городской военной администрации отметили, что речь идет о пусках "Кинжалов".

Обновлено в 14:52: Военные фиксируют новые пуски ракет - на этот раз из Курской области в направлении Сумщины.

Ракетные атаки РФ: последние новости

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. Сообщалось о пожарах и разрушениях на местах падения обломков от ракет, пострадали 53 человека, 20 из них попали в больницу.

Кроме того, той ночью оккупанты атаковали украинские города беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", их запустили из оккупированного Крыма. Украинская противовоздушная оборона сбила все десять дронов и десять целей, летевших по баллистической траектории.

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