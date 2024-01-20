Также Украинские воины уничтожили самоходную артустановку "Малка", которая может стрелять ядерными снарядами.

На левобережье, где продолжаются атаки захватчиков на подразделения ВСУ, украинские защитники нанесли врагу существенные потери, в том числе нанесли удар по РСЗО "Град" с помощью HIMARS.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, враг упорно продолжает бесполезные штурмы позиций ВСУ на левобережье Днепра. За минувшие сутки было 10 таких попыток, но защитники продолжают меры по расширению плацдарма и наносят потери захватчикам. Сейчас есть подтверждение, что на левом берегу уменьшилось на 18 оккупантов, две пушки, миномет, моторная лодка, наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки врага, а также - самоходную артиллерийскую установку 2С7М "Малка".

Еще уничтожена реактивная система залпового огня "Град" - российскую РСЗО поразили с помощью ракетного комплекса HIMARS. Событие зафиксировано на видео.

"HIMARS отправил вражескую РСЗО "Град" в огненный танец. Впечатляющее использование HIMARS мастерами Сил обороны юга Украины — это не только техника, это искусство войны, где каждый выстрел - это шаг к победе", - отмечают в ВСУ.

Ситуация на фронте - последние данные

В Силах обороны отмечают, что в течение суток (с 7:00 до 7:00) враг совершил авиационный удар управляемой ракетой Х-59 в направлении Николаевщины, однако ракета потеряла боевую способность на территории Херсонщины.

Противник не прекращает дроновый террор мирного населения и применил семь FPV-дронов, сбросив осколочные боеприпасы с БпЛА других модификаций. Зафиксировано 15 таких сбросов по Саблуковке, Станиславу, Днепровскому, Береговому, Бериславу, Тягинке, Новобериславу Херсонской области, по Очаковской и Куцурубской громадам Николаевской.

Два раза враг ударил артиллерией по Херсону, четыре раза бил по Очакову на Николаевщине. Также были обстреляны Береговое и Антоновка Херсонской области. Во время артиллерийских обстрелов погиб человек, ранены трое, в том числе подросток. Повреждены около десятка частных домов, газопровод и прилегающие участки водопровода.

В Черном море находится два корабля вражеского флота, среди которых - ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". В Азовском море на боевом дежурстве – один корабль РФ.

Что такое самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка".

"Основная опасность артустановки в том, что ее пушка может стрелять 203 мм ядерным снарядом 3БВ2 мощностью в 2 кт, то есть 2000 тонн тротила. Сама 203-мм гаубица является одним из самых мощных наземных артиллерийских орудий серийного производства и дает возможность "Малке" поражать цели на расстоянии до 47 км", - рассказали в Силах обороны юга.

Отмечается, что недавно, в 2020 году, оккупанты гордо заявили о принятии на вооружение этой установки, как одной из самых мощных пушек в мире, но модернизация была "очень условной". В ВСУ утверждают, что на самом деле этот пиар был частью попытки придать новую жизнь САУ, которая разработана еще в советские времена - 2С7 "Пион", производство которой началось в 1975 году.

По данным ВСУ, "Малка" из-за своих размеров имеет ряд недостатков: пушка не установлена в башне, которой нет, а крепится прямо к корпусу, что делает ее уязвимой к повреждениям и не дает никакой защиты экипажу во время стрельбы. Также из-за габаритов САУ способна перевозить в корпусе до 8 снарядов, то есть ее должен сопровождать транспорт с боеприпасами, что делает ее крайне неавтономной. При этом скорострельность пушки составляет 2 выстрела в минуту, то есть свой боезапас "Малка" может выстрелить за 4 минуты.

Напомним, Российской оккупант "Моисей" был ликвидирован украинскими морпехами на Херсонщине вместе со своими сослуживцами на Херсонщине. Как рассказали в ВМС ВСУ, захватчик, который был в составе расчета ударных беспилотников, ликвидирован на левобережье Днепра.

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