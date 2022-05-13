Верещук отметила, что сейчас начался новый раунд переговоров вокруг "дорожной карты" операции по эвакуации.

Украина хочет подписать документ о ходе эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба ведомства.

Верещук отметила, что сейчас начался новый раунд переговоров вокруг "дорожной карты" операции по эвакуации.

"Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они встречаются с россиянами... Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали". Готовимся к подписанию", - отметила Верещук.

Министр напомнила, что на территории комбината находятся не только бойцы Азова, а и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции и пограничники. Посредником в этом раунде переговоров согласилась стать Турция.

"Азовсталь": что известно об эвакуации

Защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

По словам Зеленского, российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.

В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти с "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.

Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

11 мая, на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая Турция предлагала РФ эвакуировать украинских защитников Мариуполя через Бердянск

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