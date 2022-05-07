Сейчас готовится второй этап эвакуационной миссии – для раненых и медиков.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии с "Азовстали". Удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали". И готовим второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", - сказал президент.

Также, по словам Зеленского, ведется работа и над тем, чтобы вывезти наших военных.

"Всех героев, которые защищают Мариуполь. Это чрезвычайно сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать. Наша команда готовит завтра и продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей преклонного возраста с "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали.

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