А для военной деблокады пока нет необходимого оружия.

Российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Мальты.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них [украинских военных]. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов", — заявил президент.

Далее Зеленский рассказал, почему организовать деблокаду военным путем пока что невозможно. Для этого попросту не хватает нужной техники.

"Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет", — продолжил глава государства.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти из "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.

Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненных. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города. Именно о ней ранее просил временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным "Волына".

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