Петиция "Save Mariupol" по спасению украинских бойцов из "Азовстали" уже собрала более миллиона подписей за 4 дня.
Эта петиция на имя Организации Объединенных Наций требует немедленно эвакуировать из Мариуполя всех гражданских и военных, а также вывезти тела погибших.
Обращение создала Екатерина Прокопенко, жена командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко, 6 мая. Она призывает ООН и Генсека организации Антониу Гутерреша применить к защитникам Мариуполя процедуру еxtraction.
"При условии немедленной помощи международных деятелей у нас все еще есть возможность спасти жизни людей", – отмечает автор обращения.
Среди требований к международному сообществу есть, в частности, следующие:
1) обеспечить срочный режим прекращения огня с гарантиями обеих сторон в Мариуполе;
2) организовать немедленный контроль за соблюдением режима прекращения огня третьей стороной;
3) организовать морскую эвакуацию гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника.
"Морская эвакуация может сопровождаться наземным гуманитарным коридором для гражданского населения и украинских военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьего государства-посредника", – говорится в тексте петиции.
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